"Приїдемо з хлопцями": українські військові закликали олігарха Жеваго передати Mercedes-Benz G500 для армії

Авто стануть у пригоді в контрнаступі на Херсонському напрямку.

Бізнесмен, один з найбагатших людей України, яхту якого влітку помітили в Монако, Костянтин Жеваго, скориставшись нульовим розмитненням, у липні 2022-го завіз на свою компанію 4 Mercedes-Benz G500 2022 року.

Відповідна інформація з'явилася у відкритих базах даних.

Новина дійшла до українських військових. Тож бійці записали відеозвернення до олігарха.

У липні Закарпатська митниця показала найдорожче авто, завезене нульовим митом. Тоді зазначили, що власником мерседеса за 220 тис. доларів 2022 року випуску є підприємець із Дніпропетровщини.

Воїни ЗСУ впевнені, що авто стануть у пригоді в контрнаступі на Херсонському напрямку і просять Жеваго якнайшвидше передати транспортні засоби.

"Я військовослужбовець Збройних сил Андрій Рудницький. Ми з хлопцями зараз на передовій, на Херсонському напрямку. Для контрнаступу нам критично не вистачає автомобілів. Натомість відомий олігарх Жеваго "заганяє" під "нульову розтаможку" 4 броньовані "геліки". Та чомусь постійно забуває їх передати. Звертаюся до тебе, Жеваго: якщо ти зайнятий відпочинком у Монако та не можеш передати авто, ми з хлопцями приїдемо та заберемо їх", - звернувся до олігарха військовий.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, кого президент Володимир Зеленський закликав повернутися до Києва на початку війни.

21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі, від 1 липня, а 30 червня Зеленський документ підписав.

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