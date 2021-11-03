"Приїхала на похорон мами, а поховала ще й батька": у Чернівцях коронавірус забрав життя відомої лікарки та її чоловіка

Подружжя захворіло на коронавірус майже одночасно і мало важкий перебіг хвороби.
У Чернівцях від наслідків коронавірусу з різницею в один тиждень померла відома лікарка Орися Вітрак та її чоловік Анатолій Вітрак.
Про це повідомляє molbuk.ua.
Зазначається, що подружжя захворіло на коронавірус майже одночасно. Перебіг хвороби був з ускладненнями, тож сімейну пару ушпиталили до 4-ї міськлікарні Чернівців.
Анатолій перебував у важкому стані, за тиждень стан Орисі також погіршився, і їх перевели до 1-ї міськлікарні, де лікують важких пацієнтів з коронавірусом.
Орися Вітрак пробула у лікарні лише годину і померла. Її поховали не одразу, оскільки мала приїхати донька подружжя, яка мешкає у Німеччині. Вона приїхала і ще встигла поспілкуватися з батьком, але наступного дня він теж помер.
Їм було по 61 року. Орися Вітрак відсвяткувала свій день народження у вересні, Анатолій мав святкувати день народження у листопаді.
Анатолій Вітрак – був колишнім військовослужбовцем, його дружина працювала заступником директора з медичної частини Чернівецької міської поліклініки №1.
Вчора вранці, 2 листопада, з подружжям Вітраків попрощалися рідні та близькі.
Нагадаємо, що в Донецькій області зафіксований найвищий відсоток заповненості "ковідних" місць. В лікарнях регіону понад 3 тисячі людей.
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