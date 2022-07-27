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"Приїхали, отримали п**ди, поїхали": окупант скаржиться, що війна в Україні не "ясельки, як в Чечні" (аудіо)

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"Приїхали, отримали п**ди, поїхали": окупант скаржиться, що війна в Україні не "ясельки, як в Чечні" (аудіо)

Фото: Associated Press

Російський окупант, який перебуває в Україні, ненавидить владу РФ і своє командування.

Війна його вже втомила, він злий, про що відкрито говорить дружині.

Розмову оприлюднило ГУР Міноборони.

Чоловік розповідає дружині про своє негативне ставлення до російської влади і військового командування. За його словами, найменше в Україні перебувають чеченські бойовики батальйона "Восток".

"Приїхали, отримали п**ди і поїхали. Все. Тиждень", - говорить окупант.

Дружина своєю чергою ділиться з ним останніми новинами. Вона каже, що Ростовську частину розгромили в Україні і зараз там триває набір новачків - беруть всіх підряд.

Чоловік підсумовує: "Тут взагалі пи**ець, я тобі кажу. Чеченська і афганська (війни) – ясельки".

Нагадаємо, що росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ.

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