Приїхали в гості: у Херсоні мати з малою дитиною жила на автостанції

Поліція склала протокол на матір.
У Херсоні на території автостанції поліцейські виявили жінку з маленькою дитиною. Вони там перебували вже декілька днів.
Про це повідомили у поліції Херсонської області.
На місце прибули працівники сектору протидії домашньому насильству ГУНП. На автостанції вони побачили 31-річну жінку разом з однорічним сином та співмешканцем.
Під час бесіди вона пояснила, що дійсно кілька днів з родиною провела на автостанції. А в місто вони прибули нібито в гості до кума. Також зі слів матері, постійного місця проживання вони не мають, тому часто переїжджають в гості до друзів та родичів.
Поліцейські з’ясували, що у Новій Каховці у жінки мешкає матір, тож зв’язалися з нею і повідомили про ситуацію з донькою та онуком. Бабуся погодилася прийняти рідних.
На матір малюка працівники поліції склали протокол щодо неналежного виконання обов’язків по вихованню дитини.
Нагадаємо, в селищі Котовського п'ять днів поспіль чоловік виганяв свою 21-річну дружину разом з малою дитиною на вулицю. Вони ночували на вулиці.