Юнак вкрав позашляховик і перекинувся на ньому біля Луцька / ГУ Нацполіції в Рівненській області

Приїхав до дівчини на велосипеді, після чого вкрав Toyota Prado: біля Луцька юнак перекинувся на авто

Приїхав до дівчини на велосипеді, після чого вкрав Toyota Prado: біля Луцька юнак перекинувся на авто

Юнака вже раніше судили за аналогічний злочин.

18-річний юнак вкрав у селі Новосілки позашляхових Toyota Prado. Утім далеко молодик не встиг заїхати і перекинувся на авто вже у сусідньому селі Верхівка, що біля Луцька.

Як розповіли у пресслужбі поліції Рівненської області, 18-річний хлопець приїхав велосипедом у село Новосілки до дівчини. Повертаючись вже без двоколісного уночі побачив на чужому подвір’ї позашляховик: він був відкритий, а ключі — в замку запалювання. Тож вирішив під’їхати додому.

Юнак вкрав позашляховик і перекинувся на ньому біля Луцька / ГУ Нацполіції в Рівненській області

"Спочатку новий "власник" довго не міг виїхати із двору, бо не знав технічних характеристик авто. Потому — у селі Верхівка Луцького району не впорався із керуванням та перекинувся. Небайдужі громадяни допомогли авто "поставити на ноги", але додому вже пішов пішки", - розповіли у поліції.

Але неподалік ДТП юнака розшукали правоохоронці і затримали. Молодика помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили йому про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно (у лютому минулого року був засуджений за скоєний аналогічний злочин).

Юнак вкрав позашляховик і перекинувся на ньому біля Луцька / ГУ Нацполіції в Рівненській області

За це порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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