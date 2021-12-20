Приїхав на відпочинок і зник безвісти: на Закарпатті розшукують туриста (фото)

Приїхав на відпочинок і зник безвісти: на Закарпатті розшукують туриста (фото)

Чоловік приїхав на Закарпаття із Житомирщини, аби відпочити, але зник безвісти.

На Закарпатті правоохоронці розшукують зниклого жителя Житомирщини Олександра Приходченка.

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Про це повідомили у пресслужбі Міжгірського відділенні поліції.

62-річний чоловік приїхав з міста Чуднів Житомирської області на відпочинок в село Сойми, поблизу Міжгір’я, проте кілька днів тому перестав виходити на зв’язок із рідними.

Прикмети розшукуваного Олександра Приходченка: зріст 170-180 см, середньої тілобудови, волосся чорне.

"Усіх, кому відома інформація про місце перебування чоловіка, просимо одразу повідомити на лінію "102" або за номерами: (03146) 2-10-90, 2-11-07, 098-88-57-028", - просять правоохоронці.

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