Приїхав раніше з-за кордону: на Волині чоловік відправив до лікарні коханця дружини

Приїхав раніше з-за кордону: на Волині чоловік відправив до лікарні коханця дружини

Ревнивий чоловік схопився за сокиру і завдав супернику кілька ударів.

У Волинській області чоловік отримав сокирою по голові, в результаті чого опинився у хірургічній операційній.

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Про це повідомляють у Нововолинській центральній лікарні.

"Діагноз під час госпіталізації: закрита черепно-мозкова травма, підозра на струс головного мозку, три рубані рани волосистої частини голови, рубана рана лівого вуха, рубана рана лівої гомілки, травма грудної клітки", - розповіли у лікарні.

Подія сталася сьогодні, 21 листопада, у селі Морозовичі, поблизу Нововолинська.

За повідомленням місцевих ЗМІ, чоловік раніше повернувся з робити з-за кордону та застав дружину нібито з коханцем. Тоді чоловік схопив сокиру і накинувся на суперника.

Стан пацієнта середньої важкості. Проводяться додаткові обстеження.

Зрадженому чоловікові загрожує покарання за спричинення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що у Маріуполі чоловіка, який до смерті забив обох батьків, помістили до психіатричної установи із суворим наглядом.

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