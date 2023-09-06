Приїхав у відпустку: у страшній аварії у Кіровоградській області загинув військовий із донькою

У матері, коли вона дізналася про смерть доньки, стався інсульт.

На Кіровоградщині сталася маторошна аварія за участю Skoda Fabia та Skoda Octavia Tour, в якій їхали 40-річний військовий Микола Спащук із дружиною Оленою та 8-річною донькою Уляною. Чоловік загинув на місці аварії, дитина померла у лікарні.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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Родина із села Дмитрівка Горішньоплавнівської міської громади Полтавської області. ДТП сталася пізно ввечері 26 серпня на трасі Стрий – Ізварине біля П'ятихаток.

У той день родина вирушили на захід України – до батька Миколи, з яким той не бачився багато років. Сім'я поверталася додому. Микола, який приїхав у відпустку, був за кермом Skoda Octavia Tour, Олена сиділа поряд на пасажирському сидінні, а Уляна була позаду, за кріслом батька.

Жінка пригадує, що на зустріч виїхав інший автомобіль. Від сильного удару їхня машина вилетіла в кювет і перекинулася. Далі Олена пам'ятає, як вибралася з машини і почала кликати на допомогу. Військовий, можливо, медик, прибіг з аптечкою. Витягли Уляну з авто, він загорнув її в плед і зробив укол, потім почав перебинтовувати їй голову. Чоловік був мертвий.

Дівчинку привезли до дитячої обласної лікарні. Жінка пам'ятає, що вона ще дихала. Лікарі забрали її до реанімації, а за кілька хвилин звідти вийшов лікар і сказав, що Уляни більше немає. У Олени стався інсульт.

Старша дочка Анастасія розповіла, що мама потрапила до реанімації.

"А мою молодшу сестричку перенесли в машину, щоб везти в морг. Я торкнулася її, вона була ще теплою", – згадує Анастасія.

За її словами, винуватця аварії 30-річного Юрія С. взято під варту на два місяці без права внесення застави.

"Мені відомо, що цього дня він випивав разом зі своєю сестрою та її чоловіком. Мої друзі знімали місце ДТП. Там ми знайшли 37 банок з-під пива, на передньому сидінні лежали чипси. Стрілка спідометра його машини зупинилася на цифрі 135 км/год. Драгер показав 1,32 проміле алкоголю в крові", – розповіла Анастасія.

За даними слідства, винуватець аварії порушив правила дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння. Він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем загиблого.

Нагадаємо, на Хмельниччині на дорозі зіткнулися іномарки: є загиблі.

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