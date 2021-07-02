Приїхав в гості і вбив: на Миколаївщині сталась різанина між чоловіками

Приїхав в гості і вбив: на Миколаївщині сталась різанина між чоловіками

Зловмисник намагався втекти.

У Миколаївській області до поліції звернулась місцева жителька і заявила, що на подвір’ї одного з дачних будинків лежить мертвий чоловік.

Як повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції.

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Експерт, оглянувши тіло 39-річного чоловіка, виявив ножове поранення плеча.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 29-річний товариш потерпілого – мешканець Херсонської області.

Чоловіки приїхали відпочити до дачного будинку потерпілого, разом вживали алкоголь і між ними виник конфлікт. Потім зловмисник ножем вдарив опонента. Після чого втік.

Зловмисник затриманий. Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Одеській області – в одному з сіл Куяльницької ОТГ – 55-річний чоловік вистрелив з рушниці у 30-річного чоловіка.

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