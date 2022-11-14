"Приїхав воювати на боці добра": у Львові попрощалися з бійцем з Тайваню, який віддав життя за Україну

У Львові попрощалися з тайванцем, який загинув на сході України.

У Львові сьогодні, 14 листопада, попрощалися з бійцем з Тайваню, який воював на боці України у лавах 93-ї бригади "Холодний Яр" і загинув на Луганщині.

Про це написав міський голова Львова Андрій Садовий.

Сьогодні у Львові попрощались з Героєм, який не був українцем по крові, однак віддав своє життя за Україну. 25-річний тайванець Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг загинув, захищаючи Україну. На початку повномасштабної війни Ценг добровільно приєднався до лав ЗСУ та воював у складі 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - розповів Садовий.

Загиблому воїну було 25. Джонатан Ценг був одружений, не мав дітей. 2015 року він закінчив Вищу школу Szu Wei Senior High School у себе на батьківщині. Від 2017 до 2021 року проходив військову службу в ЗС Тайваню.

"Я приїхав воювати на боці добра, за Україну та за її народ", — говорив Ценг.

Боєць загинув, виконуючи бойове завдання на Луганщині.

Нагадаємо, що в Україні загинув громадянин Японії, який брав участь у війні РФ проти України на боці України.

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