Приїзд Орбана до Києва: дипломат пояснив головну мету візиту прем’єра Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 2 липня прибув до Києва. Це перший візит Орбана до України від 2012 року.

Дипломат Андрій Веселовський в ефірі каналу "КИЇВ24" назвав головну мета візиту прем’єра Угорщини до України.

Так, за його слова, це пов'язано з головування Угорщини в Європейському Союзі.

"Починається головування Угорщини в Європейському Союзі, яке не має великого практичного значення, але може мати велику пропагандистську навантаженість. Орбан хоче якимось чином зняти з себе з самого початку всі звинувачення в недоброчесності, в якихось неправомірних рішеннях. Зокрема щодо України відома його політика, яку називають несправедливою", - пояснив дипломат.

Нагадаємо, Орбан напередодні візиту до Києва анонсував "перші кроки" до миру.

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