"Приїжджають до вас, бо їх ніде не приймають": Зеленський закликав країни Африки відмовитися від зустрічей з посадовцями РФ

Український президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Африки із закликом не приймати у себе офіційних осіб із країни-агресорки Росії.

Глава держави впевнений, що "дипломатична ізоляція Росії – це правильно. Світ має повернутися до них спиною".

Про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками африканських ЗМІ.

"Не можна приймати офіційних осіб із Росії, які приїжджають і показують себе мирними людьми. Приїжджають до вас, тому що їх ніде не приймають, майже скрізь від них усуваються. Вони приїжджають до вас, тому що не ведуть війну на вашому континенті. Вони не знають, як підняти економіку у своїй країні. Вони шукатимуть майданчики, де можуть сіяти хаос", - зауважив резидент.

Нагадаємо, наприкінці липня міністр закордонних справ РФ здійснив турне по країнам Африки. Російський міністр Сергій Лавров відвідав Єгипт, Ефіопію, Уганди і Республіки Конго. У Мережі висміяли його візит до Африки.

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