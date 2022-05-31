Приймання у лікаря через відеозв'язок: у Харкові одна з поліклінік міста перейшла на дистанційну роботу

Приймання у лікаря через відеозв'язок: у Харкові одна з поліклінік міста перейшла на дистанційну роботу

Через пошкодження комунікацій одна з міських поліклінік Харкова перейшла на дистанційний режим роботи.

Приймання пацієнтів здійснюється телефоном чи через відеозв'язок.

Про це повідомляє "Город-Х".

Так, поліклініка №11, яка розташована на Салтівці, яка зазнавала постійних обстрілів, тимчасово почала надавати медичну допомогу дистанційно. Внаслідок ворожих атак в поліклініці немає електро- та водопостачання.

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"За необхідності пацієнти можуть звертатися до лікарів-терапевтів, з якими укладено декларацію, або до чергових лікарів за тел.: 098-931-84-18 (завідувач амбулаторії №1 ЦПМП); 067-900-26-95 (лікар-терапевт)", - повідомляють у Департаменті охорони здоров'я Харкова.

Зараз лікарі-терапевти Центру первинної медичної допомоги та лікарі-фахівці Консультаційно-діагностичного центру консультують пацієнтів дистанційно у телефонному режимі та в режимі відеоконсультацій. Медики продовжують виписувати електронні рецепти.

Повноцінну роботу поліклініки поновлять після відновлення енерго- та водопостачання.

Нагадаємо, що з окупованих районів Харківської області вдалося евакуювати 1500 місцевих жителів. Загалом це жінки, діти та люди з інвалідністю.

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