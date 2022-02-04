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Прийматимуть усіх: на Чернігівщині платитимуть жінкам, щоб вони народжували у місцевій лікарні

Прийматимуть усіх: на Чернігівщині платитимуть жінкам, щоб вони народжували у місцевій лікарні

Місцева громада хоче зберегти своє пологове відділення.

У м. Мена Чернігівської області лікарня платитиме жінкам по 2 тис. грн за те, що вони у них народжуватимуть. Таким чином місцева влада хоче зберегти пологове відділення.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Від 1 січня Менська лікарня отримуватиме від НСЗУ трохи більше 7 тис. грн за пологи замість 15 тис. грн. Це сталось через те, що лікарні минулого року народила лише 141 жінка. Лікарня зможе отримати більше коштів за пологи згодом, якщо протягом трьох місяців поспіль матиме 38 породіль, проте станом на 4 лютого там народило тільки 7 жінок.

Щоб зберегти пологове відділення місцева влада ухвалила програму, відповідно до якої кожна жінка, яка народжуватиме у їхній лікарні отримає 2 тис. грн. Там кажуть, що готові приймати породіль з інших регіонів, незалежно від місця реєстрації.

"Думаємо, що це дасть можливість стимулювати людей, привабить народжувати саме в Мені людей із інших громад, жінок. Короп, Сосниччина – будь-хто може приїхати до нас, ми відкриті для всіх. Ну і, звісно ж, дасть можливість зберегти наше відділення пологове", – каже голова Менської громади Геннадій Примаков.

Голова громади пояснює, що у місцевому бюджеті на перше півріччя 2022 року вже заклали 200 тис. грн. Їх вистачить для ста жінок. Проте, якщо охочих буде більше, то місцева влада готова збільшити фінансування.

Завідувач акушерсько-гінекологічного відділення Менської міської лікарні Олег Тимошенко наголосив, що в їхньому пологовому відділенні за останні три роки не втратили жодного новонародженого.

Нагадаємо:

В містечку Знам'янка Кіровоградської області шукають лікаря, який готовий працювати в Знам'янській лікарні. Медику пропонують трикімнатну квартиру та 50 тис. грн одноразової виплати.

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