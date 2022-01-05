Приймав братика на світ старший син: жінка, яка народила в авто під пологовим у Луцьку, розповіла подробиці (відео)

Приймав братика на світ старший син: жінка, яка народила в авто під пологовим у Луцьку, розповіла подробиці (відео)

Зараз породіллю з новонародженим сином вже виписали з лікарні

У Луцьку жінка, яку чоловік привіз на пологи, народила у авто. Пологи приймав старший син, поки чоловік бігав до медзакладу кликати на допомогу лікарів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Жителька Волинської області Христина Єсейкіна народила сина Захара в автівці поруч із приймальним відділенням обласного перинатального центру. Це - шоста дитина у родині.

Пологи сталися в останній день 2021 року. З'явитися на світ малюку допоміг 15-річний брат і перехожа, яка проходила повз і почула крики з авто. За щасливим випадком, нею виявилася лікарка-інтерн.

Христина Єсейкіна розповідає, що 31 січня у неї розпочалися стрімкі пологи. Чоловік привіз її до лікарні і побіг шукати вхід у медичний заклад, а коли почалися перейми, поруч був тільки син Юрій.

"Малий мені допоміг роздягнутися, прийняв голівку він, повністю малого положив на сидіння Юра", – каже породілля.

Фото: Суспільне

Завершити пологи допомогла вже лікарка-інтерн Наталія Мороз. Вона розповіла, що саме йшла додому, колина вулиці біля припаркованого авто побачила розгубленого чоловіка і почула крики жінки.

"У мене була одна проблема, що на вулиці нічого немає. А коли прийшла акушерка з усіма речами, то не було вже за що переживати", – каже лікарка. За її словами, транспортувати породіллю до медзакладу не було сенсу, оскільки вона вже народжувала.

Фото: Суспільне

Маму та малюка вже виписали з лікарні. Зустріти жінку з сином прийшла уся родина.

Нагадаємо, що у місті Фербанкс, що у штаті Аляска в США, мати залишила своє немовля на морозі в картонній коробці. Також вона написала записку з проханням подбати про новонародженого.

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