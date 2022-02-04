Прийшла навідати батька, а він мертвий: у Херсонській області чоловік вбив сусіда металевим прутом

Зловмисник після скоєного позбувся свого одягу і втік.

В одному із селищ Каховського району дочка прийшла навідати батька і знайшла його мертвим. На тілі були сліди насильницької смерті.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

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На тілі 65-річного чоловіка були численні тілесні ушкодження в області голови від металевого предмета. Також з оселі зник планшет потерпілого.

Працівники поліції з’ясували, що один із сусідів постійно навідувався в гості до померлого. Під підозру потрапив 42-річний місцевий житель, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Також оперативники встановили, що того дня підозрюваний спалив свій верхній одяг. Про це повідомив один зі свідків.

Чоловіка затримали за годину. Він пояснив, що посварився з пенсіонером через образи і вирішив йому помститися. Взяв металевий прут та забив ним сусіда до смерті. Після чого зловмисник викрав планшет, а знаряддя злочину викинув у колодязь, де його пізніше знайшли поліцейські.

Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру. Санкції передбачають позбавлення волі на строк до 15 років.

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Нагадаємо, у Херсонській області під час застілля чоловік жорстоко вбив свого приятеля. Нетверезий громадянин перерізав йому горло.

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