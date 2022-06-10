Прийшли до поліції заявити на сусідів, а самі потрапили за ґрати: у Кам'янці-Подільському випадково викрили колаборанток

Прийшли до поліції заявити на сусідів, а самі потрапили за ґрати: у Кам'янці-Подільському випадково викрили колаборанток

У Кам'янці-Подільському поліція випадково викрила двох прихильниць "руского міра". Жінки прийшли до поліції скаржитись, що їх побили сусіди, натомість самі отримали по кримінальній справі.

Двоє мешканок Кам'янця-Подільського, 74-річна жінка та її 49-річна донька поскаржились у поліцію на сусідів, які їх побили. Під час слідства з'ясувалось, що жінки давно публічно заявляють про підтримку Росії та закликають до співпраці з нею.

Про це повідомляє Кам’янець-Подільське районне управління поліції.

Правоохоронці зазначають, що інцидент між сусідами однієї з багатоповерхівок стався 16 травня. Після конфлікту обидві сторони звернулись до поліції із заявами про нанесення їм легких тілесних ушкоджень. За даними фактами були відкриті кримінальні провадження.

Однак під час досудового розслідування оперативники отримали інформацію про те, що 74-річна жінка та її 49-річна дочка вже декілька років публічно підтримують "рускій мір". За словами свідків, жінки заперечують війну Росії проти України, публічно закликають до підтримки дій та рішень держави-агресора, а також до співпраці з окупаційною адміністрацією держави-агресора та збройними силами РФ. Крім того, жінки не визнають державний суверенітет України.

Тепер жінкам "світить" стаття 111-1 про колабораційна діяльність Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Хмельницькій області також будуть судити колаборанта. Встановлено, що 37-річний мешканець Нетішина публічно підтримував військові дії окупантів країни-агресорки Росії та розв'язану в Україні війну. Крім того, чоловік пропагував "рускій мір".

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