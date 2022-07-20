"Прийшли дві баби бухі і їх записали": окупант розповів про нове "поповнення" у військах (аудіо)

Окупанти зазнають втрат, їм виплачують лише половину зарплати, а до свого війська вони беруть будь-кого охочого.

Окупант розповів, як російські військові поповнюють свої лави усіма охочими, які лише погоджуються до них приєднатись. Також рашист поскаржився, що з обіцяних 300 тисяч рублів їм керівництво виплачує лише половину.

Перехопили розмову загарбників українські розвідники, інформує ГУР Міноборони.

"Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав – поїду", - розповідає окупант про нове "поповнення" у військах.

Також рашист поскаржився, що замість обіцяних 300 тисяч рублів, насправді їм платять 150 тисяч. Водночас він розповідає про втрати, які вони зазнали від ЗСУ.

"Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147", - розповів загарбник.

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