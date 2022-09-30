"Прийшов до банку і зробив дурницю": Буданов розповів про курйоз із життя, коли був на закритій посаді

Головний розвідник поділився спогадами, як надав у банку свої документи на ім’я іншої людина.

Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів про курйозний випадок, що трапився із ним у банку за часів роботи на закритій посаді.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.

"Я колись працював на закритій посаді. У мене була людська проблема у певний момент, коли втратив банківську картку. Банківська картка у той час була оформлена ще до переходу на закриту посаду на моє реальне ім'я. Потім я її втратив, а дані всі були закриті. Я прийшов до банку і зробив дурницю. В той момент забув і не подумав. Прийшов до банку і попросив поновити картку. У мене попросили документи. Я їх дав, а це інша особистість. Вибачте", – розповів голова військової розвідки.

Нагадаємо, в інтерв'ю ТСН Буданов також розповів, що на момент повномасштабного вторгнення Росія розглядала кілька претендентів на пост президента України. Одним із них був Віктор Янукович.

Голова ГУР також розповів нові подробиці обміну захисників "Азовсталі".

А ще Буданов зізнався, чи причетна українська розвідка до протестів у Дагестані.

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