Прийшов миритись: у Житомирі 18-річній дівчині, яка вдарила ножем знайомого, світить термін

Прийшов миритись: у Житомирі 18-річній дівчині, яка вдарила ножем знайомого, світить термін

Дівчині може загрожувати від 5 до 8 років ув’язнення.

У Житомирі слідчі оголосили підозру 18-річній містянці,, яка наприкінці вересня втрутилась у суперечку та вдарила ножем знайомого.

Про це повідомили на сайті ГУНП у Житомирській області.

“Події відбувалися наприкінці вересня. Вранці до Житомирського районного управління поліції надійшло повідомлення про ушпиталення до лікарні 19-річного містянина. У хлопця медики діагностували проникаюче поранення черевної порожнини з ураженням внутрішніх органів. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження юнак отримав у квартирі своєї знайомої. Хлопець прийшов туди, щоб залагодити конфлікт, який виник напередодні. Проте розмова переросла у нову сварку. В емоційне спілкування втрутилася подруга господині, яка перебувала у квартирі. Вона вдарила хлопця ножем”, -сказано уповідомленні поліції.

Слідчі повідомили 18-річній житомирянці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Їй було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі матеріали скеровані до суду.

Дівчині може загрожувати від 5 до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Києві після побиття співмешканкою загинув чоловік. Під час конфлікту через вживання алкоголю жінка завдала йому смертельної травми.

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