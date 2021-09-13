Прийшов написати заяву: в Одеській області чоловік помер у поліції

Тіло померлого відправили на експертизу.
У Чорноморську у відділу поліції помер чоловік. Попередня кваліфікація події – природня смерть. Обставини інциденту встановлюються.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
39-річний чоловік прийшов до відділу поліції, щоб написати заяву про крадіжку гаманця.
Заявник попросився у вбиральню, де за кілька хвилин його тіло без ознак життя виявили поліцейські. На місце відразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природня смерть".
Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на експертизу.
Раніше стало відомо, що у Британії 35-річний Філіп Пенгсон щосили працював під час пандемії коронавірусу і помер від передозування обезболюючими в лікарняному туалеті.