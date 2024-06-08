Прийшов оновити дані – отримав "бойову" повістку: в ТЦК пояснили, чи можлива така ситуація

Законом не регулюється скільки часу повинно пройти між оновленням даних, проходженням ВЛК та врученням "бойової" повістки.

Терміни вручення повісток на відправку не зазначені в жодному законі чи постанові і залежать тільки від наявності висновку ВЛК про пригодність військовозобов'язаного та мобілізаційної потреби у тій чи іншій військово-обліковій спеціальності.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю "Фокусу".

Військовий зазначив, що не можна говорити про якусь ймовірність ситуації, коли особу, що прийшла оновити дані в ТЦК, одразу відправляють на ВЛК і після отримання висновку терміново мобілізують.

"Якщо ми говоримо про уточнення своїх персональних даних протягом 60 днів на виконання вимог закону, то таких громадян на ВЛК ми не направляємо. На ВЛК вони будуть викликані окремо пізніше, в разі потреби. Так от, наприклад, якщо в реєстрі немає інформації, після цих 60 днів з'ясується, що людина уточнила персональні дані, але інформації про її придатність немає в реєстрі, надсилається повістка на проходження військово лікарської комісії", – пояснив Істомін.

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Речник зазначив, що крім закону про мобілізацію також є чинною постанова Кабміну №1487, згідно з якою особу, що з'явилася до ТЦК за повісткою, направляють на ВЛК.

"І в цьому немає нічого протизаконного, тому що один з пунктів в базі "Оберіг" – це інформація про придатність. Так що таке може бути. Але це різні процеси, які йдуть паралельно — уточнення персональних даних протягом 60 днів, ну і елементарна перевірка документів, оповіщення, яке здійснюють військовослужбовці ТЦК, зокрема в громадських місцях або за адресами проживання", – додав майор.

За його словами, законом не регулюється скільки часу повинно пройти між оновленням даних та проходженням ВЛК. Але в будь-якому разі особи, що перебувають на військовому обліку повинні отримати висновок лікарів про придатність до військової служби.

"Якщо на ВЛК направляють, навіть якщо відразу, а не через два тижні, в цьому немає нічого протизаконного", – наголосив військовий.

Згідно з наказом №402 Міноборони від 4.05.2024 року, на проходження ВЛК дається не більше 14 днів. Але, як зазначив речник ТЦК, терміни визначаються з урахуванням необхідного часу для отримання повної та об'єктивної інформації про стан здоров'я військовозобов'язаного.

"Повістка на відправку може бути вручена відразу, може бути вручена через певний час після ВЛК. Але знову ж таки, враховуючи потребу комплектування Збройних сил України, враховуючи потребу направити до певних навчальних центрів військовозобов'язаних за певною військово-обліковою спеціальністю. Не передбачено жодним законом, що це повинно бути, наприклад, в той самий день після проходження ВЛК, або це може бути не раніше трьох днів — такого ніде немає в законі", – підкреслив Роман Істомін.

Нагадаємо, на думку депутата і волонтера Руслана Горбенка, цього року вдасться мобілізувати до 120 тисяч новобранців.

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