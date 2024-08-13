Прийшов штраф за неоновлення даних у ТЦК: що робити і чи можна не платити

Оновлення даних у ТЦК є частиною військового обов'язку громадян України, особливо важливого в умовах триваючої російської агресії.

В Україні 16 липня 2024 року завершився термін, коли військовозобов'язані громадяни мали оновити свої дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Тим, хто не встиг це зробити, загрожують штрафи.

Як дізнатися про наявність штрафу та що робити, якщо він вже прийшов, — читайте на ТСН.ua.

Як дізнатися, чи прийшов штраф за неоновлення даних

Існує кілька способів перевірити наявність штрафу від ТЦК. Найпростіший - особисто відвідати ТЦК за місцем реєстрації, де нададуть інформацію про наявність штрафу, його розмір та причину.

Також можна перевірити через мобільний застосунок "Дія" у розділі "Послуги", обравши "Виконавчі провадження".

Також ТЦК може надіслати інформацію про штраф листом поштою.

Ще один варіант - перевірити через сервіс "Опендатабот", ввівши на сайті ім'я та дату народження.

Слід зазначити, що, коли особа отримує штраф від ТЦК, стосовно неї відкривають виконавче провадження. Так, громадянин побачить про себе інформацію у Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП). Це можна зробити онлайн. Для цього на сайті АСВП потрібно ввести такі дані:

прізвище, ім'я, по батькові боржника;

число, місяць, рік народження боржника;

прізвище, ім'я, по батькові стягувача, якщо наявні;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для юридичної особи — боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Що робити, якщо прийшов штраф за неоновлення даних

Якщо ви отримали постанову про накладення штрафу, перш за все уважно ознайомтеся з нею. У разі незгоди зі штрафом, ви маєте право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

Якщо ви згодні зі штрафом, його необхідно сплатити протягом 15 днів. У разі несплати штрафу протягом цього терміну, сума подвоюється, а справа передається до виконавчої служби.

Виконавча служба може накласти арешт на рахунки, електронні гаманці та деяке майно боржника. Однак якщо сума штрафу не перевищує 160 тисяч гривень, арешт та подальший продаж житла або земельної ділянки для погашення суми штрафу не здійснюється.

Яка сума штрафу за неоновлення даних у ТЦК

Згідно з законом, розмір штрафу за неоновлення даних у ТЦК для громадян становить від 17 000 до 25 500 гривень. Для посадових і юридичних осіб штраф більший - від 34 000 до 59 000 гривень.

Окрім фінансового покарання, особа може бути позбавлена права керувати автомобілем. У разі подальшого ухилення від оновлення даних після сплати штрафу, особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтями 336 або 337 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі або виправних робіт до двох років.

Читайте також: