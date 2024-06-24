Прийшов, спалахнув, вибухнув: ЗСУ показали короткий цикл життя окупанта в Україні (відео)

Так, ЗСУ показали нетривалий і фатальний життєвий шлях солдата армії РФ. Ефективно відпрацювали пілоти роти ударних БПЛА 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали прицільну роботу по російському окупанту

"Короткий шлях російського окупанта: взяти в руки зброю, приїхати в Україну, спалахнути, вибухнути, все", – зазначив він.

Нагадаємо, Загальні бойові втрати російських окупантів на 24 червня склали 535 660 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1300 загарбників.

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