Прийшов, спалахнув, вибухнув: ЗСУ показали короткий цикл життя окупанта в Україні (відео)

Українські бійці продовжують нищити російських окупантів.
Так, ЗСУ показали нетривалий і фатальний життєвий шлях солдата армії РФ. Ефективно відпрацювали пілоти роти ударних БПЛА 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Короткий шлях російського окупанта: взяти в руки зброю, приїхати в Україну, спалахнути, вибухнути, все", – зазначив він.
Нагадаємо, Загальні бойові втрати російських окупантів на 24 червня склали 535 660 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1300 загарбників.
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