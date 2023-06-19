Трагедія на День батька: що відомо про зґвалтування та вбивство 9-річної Вероніки з Прикарпаття

В селищі Кути Косівського району Івано-Франківської області на День батька дядько жорстоко вбив і зґвалтував 9-річну Вероніку Б. Місцеві жителі розповіли, що дитину самостійно виховував тато, оскільки у її матері була нова родина, і він дбав про доньку.

ТСН.ua зібрав подробиці моторошної трагедії.

Дитина вийшла з дому і загадково зникла

Увечері, 18 червня, в поліції оголосили в розшук 9-річну Вероніку Богданюк. За даними правоохоронців, 9-річна дівчинка орієнтовно о 15:00 вийшла з дому та загадково зникла дорогою до своєї сестри. Її телефон був поза мережею.

Вероніка загадково зникла, поліція знайшла дівчинку мертвою. / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

18 червня о 21:30 поліція знайшла тіло Вероніки в хащах поблизу селища Кути. Її одяг був поруч.

Вбивцю дитини розшукали

Правоохоронці перевірили камери відеоспостереження та встановили причетного до злочину. Це – 34-річний дядько дівчинки. Він наздогнав її та запропонував скоротити дорогу. Оскільки Вероніка, ймовірно, довіряла родичу, то погодилася на це. Проте чоловік жорстоко зґвалтував і задушив племінницю.

Камери спостереження зняли на відео останні хвилини життя Вероніки / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Виявилося, що підозрюваний уже раніше був судимий за злочини проти статевої недоторканності та крадіжки. Йому інкримінують п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Батько самостійно виховував 9-річну доньку

У селищі, де сталася трагедія, в коментарі Оbozrevatel розповіли, що Вероніка останнім часом мешкала з батьком, оскільки у її матері була нова родина. Місцеві стверджують, що чоловік дбав про свою доньку.

"Її мама їх залишила й пішла до іншого чоловіка. Чому вона так вчинила і кинула дочку – важко сказати. У новій сім'ї у матері є ще дитина, і вона зараз знову вагітна. У школі кажуть, що батько дбав про дівчинку, разом із нею приходив до школи нещодавно здавати книжки", – розповіла одна з місцевих мешканок.

Тіло дівчинки знайшли в кущах біля селища Кути / Фото: Нацполіція Івано-Франківської області

Інша жителька села додала, що в день трагедії підозрюваний і тато жертви випивали, святкуючи День батька. Там стверджують, що Вероніка була середньою дитиною. Двоє інших дітей жили в новій родині її матері, проте дівчинка захотіла бути з батьком. Одразу після зникнення доньки чоловік звернувся до поліції. Жителі села бояться, що підозрюваного не покарають Жителі села розповіли, що 34-річний підозрюваний Віталій уже відбував покарання за аналогічний злочин та нещодавно вийшов із в'язниці. Жителі селища Кути скаржаться, що він і після цього чіплявся до жінок, проте поліція нібито не реагувала на звернення. Підозрюваний уже мав судимість за зґвалтування / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області. "Тричі він намагався напасти на жінок. Біг за ними вулицею, щось кричав. Злякані жінки дзвонили своїм чоловікам, родичам, ті прибігали до них на допомогу. Коли приїжджала поліція, то він запевняв, що просто йшов за ними вулицею. Але в березні він напав на жінку з ножем. Вона пішла до церкви, хотіла в каплиці поставити свічку за чоловіка, який зараз служить на фронті. Він увійшов туди і порізав її ножем", – сказала в коментарі Оbozrevatel місцева. 19 червня жителі селища Кути їздили до місцевої поліції, щоб дізнатися, як триває справа, проте їх нібито не пустили. Люди бояться, що підозрюваного можуть відпустити на волю.

Нагадаємо, на Прикарпатті зниклу школярку знайшли зґвалтованою і задушеною.

Читайте також: