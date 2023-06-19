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Трагедія на День батька: що відомо про зґвалтування та вбивство 9-річної Вероніки з Прикарпаття

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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25к
Час на прочитання
3 хв
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Трагедія на День батька: що відомо про зґвалтування та вбивство 9-річної Вероніки з Прикарпаття

9-річну Вероніку жорстоко вбили. / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Місцеві стверджують, що підозрюваний у домі Вероніки святкував День батька.

В селищі Кути Косівського району Івано-Франківської області на День батька дядько жорстоко вбив і зґвалтував 9-річну Вероніку Б. Місцеві жителі розповіли, що дитину самостійно виховував тато, оскільки у її матері була нова родина, і він дбав про доньку.

ТСН.ua зібрав подробиці моторошної трагедії.

Дитина вийшла з дому і загадково зникла

Увечері, 18 червня, в поліції оголосили в розшук 9-річну Вероніку Богданюк. За даними правоохоронців, 9-річна дівчинка орієнтовно о 15:00 вийшла з дому та загадково зникла дорогою до своєї сестри. Її телефон був поза мережею.

Вероніка загадково зникла, поліція знайшла дівчинку мертвою. / © ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.
Вероніка загадково зникла, поліція знайшла дівчинку мертвою. / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

18 червня о 21:30 поліція знайшла тіло Вероніки в хащах поблизу селища Кути. Її одяг був поруч.

Вбивцю дитини розшукали

Правоохоронці перевірили камери відеоспостереження та встановили причетного до злочину. Це – 34-річний дядько дівчинки. Він наздогнав її та запропонував скоротити дорогу. Оскільки Вероніка, ймовірно, довіряла родичу, то погодилася на це. Проте чоловік жорстоко зґвалтував і задушив племінницю.

Камери спостереження зняли на відео останні хвилини життя Вероніки / © ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.
Камери спостереження зняли на відео останні хвилини життя Вероніки / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Виявилося, що підозрюваний уже раніше був судимий за злочини проти статевої недоторканності та крадіжки. Йому інкримінують п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Батько самостійно виховував 9-річну доньку

У селищі, де сталася трагедія, в коментарі Оbozrevatel розповіли, що Вероніка останнім часом мешкала з батьком, оскільки у її матері була нова родина. Місцеві стверджують, що чоловік дбав про свою доньку.

"Її мама їх залишила й пішла до іншого чоловіка. Чому вона так вчинила і кинула дочку – важко сказати. У новій сім'ї у матері є ще дитина, і вона зараз знову вагітна. У школі кажуть, що батько дбав про дівчинку, разом із нею приходив до школи нещодавно здавати книжки", – розповіла одна з місцевих мешканок.

Тіло дівчинки знайшли в кущах біля селища Кути / © Нацполіція Івано-Франківської області
Тіло дівчинки знайшли в кущах біля селища Кути / Фото: Нацполіція Івано-Франківської області

Нагадаємо, на Прикарпатті зниклу школярку знайшли зґвалтованою і задушеною.

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Дата публікації
Перегляди
25к
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