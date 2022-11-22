Прийшов у сервісний центр МВС, щоб обміняти куплені права: на Львівщині викрили чоловіка

На Львівщині чоловік звернувся до сервісного центру МВС, щоб обміняти куплені права. Під час перевірки виявилося, що громадянин не отримував посвідчення водія та не навчався в автошколі.

Підроблений документ вилучили та розслідуватимуть інцидент, повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Бланк водійського посвідчення, який надав чоловік, належав інший особі і перебуває у розшуку. Пояснити, де отримував документ, він не зміг.

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"Не купуйте фальшиві водійські документи. Пам’ятайте, за це передбачено кримінальну відповідальність. А за кожним незаконно отриманим посвідченням водія стоїть смерть або каліцтво на дорозі", - закликали в МВС.

Нагадаємо, у Києві викрили шахрая, який підробив паспорт і хотів зняти 23 млн чужих грошей в банку. Чоловіку вдалося 14 подібних афер. Одна з них на понад мільйон гривень. Тепер зловмиснику загрожує в'язниця.

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