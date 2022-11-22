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Прийшов у сервісний центр МВС, щоб обміняти куплені права: на Львівщині викрили чоловіка

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Прийшов у сервісний центр МВС, щоб обміняти куплені права: на Львівщині викрили чоловіка

Фото: Головний сервісний центр МВС

Тепер правоохоронці розслідуватимуть інцидент.

На Львівщині чоловік звернувся до сервісного центру МВС, щоб обміняти куплені права. Під час перевірки виявилося, що громадянин не отримував посвідчення водія та не навчався в автошколі.

Підроблений документ вилучили та розслідуватимуть інцидент, повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Бланк водійського посвідчення, який надав чоловік, належав інший особі і перебуває у розшуку. Пояснити, де отримував документ, він не зміг.

"Не купуйте фальшиві водійські документи. Пам’ятайте, за це передбачено кримінальну відповідальність. А за кожним незаконно отриманим посвідченням водія стоїть смерть або каліцтво на дорозі", - закликали в МВС.

Нагадаємо, у Києві викрили шахрая, який підробив паспорт і хотів зняти 23 млн чужих грошей в банку. Чоловіку вдалося 14 подібних афер. Одна з них на понад мільйон гривень. Тепер зловмиснику загрожує в'язниця.

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Дата публікації
Перегляди
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