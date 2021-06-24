Прийшов з повинною: у Дніпрі блогер з Донецька перепросив за "й**ну Україну", тримаючи державний прапор (відео)

Хлопець говорить, що негативно висловився з приводу України на емоціях.

Блогер з Донецька, який мешкає у Дніпрі, негативно висловився про Україну. Вже за кілька годин він прийшов в офіс Нацкорпусу у Дніпрі і, озброївшись українським прапором, перепросив за сказане раніше.

Відео вибачення виклали у Мережі.

В Україні останнім часом з'явився негативний "челендж" серед молоді, зокрема, серед маловідомих блогерів і блогерок, які хочуть слави і упізнаваності, попри все і незважаючи ні на що. Найкращий спосіб прославитися, як показує практика, - облаяти Україну, державну мову, українських військових парад вишиванок тощо - і все це зняти на відео і викласти в інтернет. Після цього "популярність" 100% забезпечена.

До переліку "блогерок" з Харкова і Ірпеня, які прогриміли на всю Україну, долучився 22-річний "блогер" з Дніпра, який з початком війни на сході України у 2014 році полишив рідний Донецьк і перебрався жити на територію мирної України. Так нещодавно в соцмережі він негативно висловився з приводу України.

"В результаті, я залишаюся в й**ній Україні. Зніму квартиру нормальну і буду сидіти тут", – сказав хлопець.

Після хейту у соцмережі хлопець, за вже існуючою традицію, перепросив. Він для картинки узяв український прапор і записав відео-вибачення.

"Я хочу попросити вибачення у кожного українця, у всієї України за те, що я сказав у своєму інстаграмі. Це була не моя позиція, це було сказано на емоціях. Я не подумав, коли викладав це відео. Я з народження українець, я - громадянин цієї країни. Як тільки почалася заворушка у Донецьку, я забрав бабусю і в 15 років поїхав. Я вдячний Україні, були моменти які допомогали нам тут жити, я вважаю Україну хорошою країною. Я прошу кожного зрозуміти", - сказав "блогер".

Блогер-переселенець з Дніпра перепросив за сказане про Україну

Вже за мить вищесказане втратило зміст, оскільки виявилося, що хлопець не знає, як відповідати на українське вітання - гасло "Слава Україні".

Блогер-переселенець з Донецька вилаяв Україну

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання