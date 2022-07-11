Призер Паралімпійських ігор Сергій Кліпперт з фондом OVERHELP проводять аукціон для допомоги ЗСУ

Багаторазовий призер Паралімпійських ігор Сергій Кліпперт спільно з благодійним фондом OVERHELP проводять аукціон, в межах якого розігрують дві медалі спортсмена — золоту медаль літніх Паралімпійських ігор 2004 року (Афіни) та бронзову медаль літніх Паралімпійських ігор 2012 року (Лондон).

Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України. Зокрема, за донати небайдужих будуть придбані шоломи та бронеплити для ЗСУ, а також груп спеціального призначення, які воюють на Південному Сході та на Сході України.

Сам спортсмен родом зі Слов'янська і з перших днів повномасштабного вторгнення рф активно займається волонтерською діяльністю. Так, віддав власну квартиру для переселенців, а сам почав проживати у друга. Оскільки фінансові можливості вичерпні, вирішив провести аукціон, аби допомогти нашим захисникам та захисницям.

«Золота медаль найособливіша для мене. Вона була перша для мене і ювілейна для України — 500-та для України на Паралімпійських іграх. Вона нічого не вартуватиме, якщо розплавиться від прильоту ракети. Але стане ще більш важливою для мене, якщо завдяки їй я зберу гроші на каски для хлопців», – зазначив Сергій Кліпперт.

Для того, аби доєднатися до розіграшу та позмагатися за один з лотів, необхідно перейти за цим посиланням або на МоноБанку , зробивши мінімальний внесок. За золоту медаль задонатити – 600 грн, за бронзову – 200 грн. До того ж у коментарях до платежу потрібно вказати свій нікнейм в Instagram. Чим більше благодійних внесків, тим більше шансів на перемогу.

Організатори зазначають, що охочі також можуть задонатити будь-яку суму, що дозволить придбати більше захисної амуніції.

Оголошення результатів відбудеться в прямому ефірі 12 липня о 20:00 за допомогою random.org!