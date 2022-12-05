"Призначалось уже 7 термінів, щоб захопити місто": Сірський пояснив, навіщо окупантам Бахмут

Російські окупанти хочуть захопити місто Бахмут на Донеччині не з точки зору стратегії, а з точки зору символізму.

Про це в ефірі телемарафону сказав командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський.

"У військовому плані Бахмут не має стратегічного значення. Але поруч із цим він має значення психологічне. Тому що після низки втрат, які ворог поніс у Херсоні, Херсонській області, а перед цим це була Харківська область, Лиман, для них це буде символічно. Тому він намагається у будь-який спосіб захопити місто, прорвати оборону і таким чином мотивувати свій особовий склад, підняти рівень його морально-психологічного стану", - говорить генерал-полковник.

За його словами, окупанти вже кілька місяців не полишають спроб захопити Бахмут, незважаючи на міцний опір ЗСУ та втрати серед свого особового складу.

"Призначалось уже 6 чи 7 термінів, коли вони мали захопити місто, але кожного разу наші воїни своєю героїчною працею зривали ці плани. І за весь цей час ворог просунувся максимум до 5 кілометрів", - сказав Олександр Сирський.

Нагадаємо, що на Донеччині окупанти намагаються захопити місто Бахмут. Вони втрачають багато людей та техніки, але не полишають спроб захопити місто. Військовий експерт вважає, що прорвавши оборону ЗСУ в районі Бахмута, ЗС РФ вийдуть на оперативний простір, який дозволить їм далі наступати на Слов'янськ та Костянтинівку.

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