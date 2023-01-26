Призначено нових заступників генпрокурора: хто ними стали і що про них відомо

Одного із заступників генпрокурора було звільнено після того, як він з'їздив у відпустку до Іспанії.

Генеральний прокурор Андрій Костін представив нового першого заступника генпрокурора та двох заступників. На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка. Заступниками стали Антон Войтенко та Вікторія Літвінова.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Відомо, що Хоменко від вересня 2022 року обіймав посаду заступника генпрокурора. До цього працював керівником Київської обласної прокуратури. Одним із головних завдань першого заступника визначено нагляд за додержанням законів органами безпеки.



Щодо Антона Войтенка, за інформацією генпрокуратури, до цього він очолював Львівську обласну прокуратуру. Войтенко куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.



Вікторія Літвінова до призначення працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора. Вона і надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.

Звільнення у судовій галузі

Нагадаємо, 24 січня Олексія Симоненка звільнили із посади заступника генерального прокурора. Напередодні стало відомо, що він їздив у 10-денну відпустку до Іспанії, попри пряму заборону президента Володимира Зеленського.

Наступного дня генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з посад керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

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