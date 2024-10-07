Призначено нового комбрига 72-ї ОМБр, яка захищала Вугледар: хто ним став

У 72-й бригаді впевнені, що із новим комбригом російським окупантам "легко не буде".

Новим командиром славетної 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців", яка до останнього захищала Вугледар, став полковник Олександр Охріменко.

Про це повідомила пресслужба бригади на сторінці у фейсбуці у понеділок, 7 жовтня.

"Бої за Бахмут, Павлівку, Вугледар, Микільське, Новомихайлівку, Водяне. Знов Вугледар. Період, який тривав більше двох років. Це час, коли ворог не зламав нас. Це бої, які об’єднали. Це шлях, котрий ми пройшли під керівництвом Героя України та Народного Героя України полковника Івана Вінніка", - подякували воїни колишньому командиру.

Коментуючи нове призначення, у 72-й бригаді впевнені, що російським окупантам "легко не буде".

"Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко. Нові цілі, завдання, мета і набуття спроможностей. Противнику легко не буде", - зазначили там.

Нагадаємо, 29 вересня полковник Івана Вінніка повідомив про своє звільнення із посади командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка на той час захищала Вугледар Донецької області.

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