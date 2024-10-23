Призначено нового начштабу Сил безпілотних систем: ЗМІ назвали ім'я

Екскомандир 28 ОМБр полковник Олексій Халабуда став новим очільником штабу командування Сил безпілотних систем замість Романа Гладкого.

Про це передають "Суспільне" та "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Джерела "Української правди" в Міноборони повідомили, що за результатами перевірки, проведеної СБУ, було встановлено, що подальше перебування Романа Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем є неможливим.

Тому 14 жовтня 2024 року він був звільнений із займаної посади і переведений на посаду офіцера резерву батальйону резерву.

Що відомо про Олексія Халабуду

Олексій Халабуда був командиром 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

У 2010 році закінчив Академію сухопутних військ за спеціалізацією "управління діями підрозділів механізованих військ".

Олексій Халабуда

Скандал з Романом Гладким

Нагаадаємо, штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак в інтервʼю "Суспільному" розповів, що Роман Гладкий, призначення якого влітку 2024 року начальником штабу командування Сил безпілотних систем спричинило великий скандал, звільнений з посади.

Зокрема, за інформацією каналу DeepState, Гладкий – підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Його дружина нібито має російське громадянство, а донька на спортивних змаганнях представляла РФ.

Капітан першого рангу Роман Гладкий / Фото: "Думская"

За інформацією "Телебачення Торонто", від 2014 до 2015 року Гладкий перетинав прикордонні російські пункти 26 разів.

Після резонансу в медіа Головнокомандувач ЗСУ Сирський доручив СБУ провести додаткову спеціальну перевірку щодо Романа Гладкого та відсторонив його від посади.

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що Гладкого нібито призначили попри протести командувача СБС Вадима Сухаревського та його команди.

За словами аналітиків DeepState, Гладкого на посаду не призначав безпосередньо командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, оскільки це не його повноваження.

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