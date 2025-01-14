Призов "дідів", час затримання і вилучення телефонів: все про зміни у мобілізації-2025

Сьогодні у ТЦК роз'яснили низку важливих нюансів для українських чоловіків. ТСН.ua зібрав найважливіші заяви.

Попри чутки про нібито "швидке завершення війни", які активно розганяють у Мережі, в Україні триває посилена мобілізація. Усі військовозобов'язані чоловіки мають стати на військовий облік. Мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 25 до 60 років (молодше 25-ти лише якщо мають військовий досвід – строкову службу або військову кафедру.

Сьогодні у ТЦК роз'яснили низку важливих нюансів для українських чоловіків. Наприклад, чи може мобілізовувати поліція, чи мають право ТЦК відбирати телефон і на скільки часу можуть затримати військовозобов'язаного. Про це розповіла заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак на пресконференції. ТСН.ua зібрав її найважливіші заяви.

Затримання військовозобов'язаних: хто має право

Майор Лариса Козак запевнила, що поліція не має права мобілізовувати військовозобов’язаних без співробітників ТЦК – лише проводити оповіщення.

Натомість працівники ТЦК можуть мобілізовувати громадян без поліції. Водночас Козак звернула увагу, що працівники ТЦК не наділені ані правоохоронною, ані розшуковою функціями, ані функцією притягнення до відповідальності. Затримувати має право лише поліція. Однак, судячи з численних відео у соцмережах, на практиці це далеко не завжди дотримується.

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На натяк, що військові ТЦК беруть участь у затриманнях, Козак відповідає, що під час адмінзатримання громадян працівники ТЦК "сприяють працівникам поліції".

"Під час адміністративного затримання працівники ТЦК та СП сприяють працівникам поліції в затриманні. Можливо, проблема наразі у тому, що законодавець не розмежував і не деталізував, що собою являє це сприяння. Я не вкладаю, звісно, в цей термін застосування фізичної сили і методи фізичного впливу", – сказала вона, передає "Інтерфакс-Україна".

На скільки часу можуть затримати

За словами Козак, поліцейським у складі груп оповіщення та співробітникам ТЦК дозволено здійснювати розшук громадян, які ухиляються від встановлених правил військового обліку. Це охоплює питання і затримання, і доправлення до приміщення ТЦК.

Офіцерка каже, що у разі вчинення злісної непокори працівникам поліції або працівникам ТЦК таких громадян можуть затримати відповідно до законодавства України терміном до трьох годин.

У разі, якщо громадянин чинить непокору із застосуванням фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби.

"Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди, як здається громадськості, насильно поміщаються в транспортні засоби, то якщо розбирати повною картиною – це була непокора, адміністративний протокол про затримання", – пояснила Козак.

Вилучення мобільних телефонів

Співробітники територіальних центрів комплектування не мають права конфісковувати мобільні телефони. Однак майор Козак наголосила, що саме приміщення ТЦК – це режимний об'єкт з обмеженим доступом. Тому в деяких кабінетах використання телефонів заборонено.

"Забирати засоби стільникового зв'язку – ні, РТЦК такого права не має. Обмежити – так. Спілкування лише у відведених для цього місцях. Деякі кабінети категоровані і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку заборонено навіть нам. Навіть ми ними там не користуємося", – розповіла майор Козак.

Чи можуть дати мобілізованому час на вирішення побутових питань

Зауважимо, що нещодавно через заборону мобілізованому користуватися телефоном виник скандал. Оскільки чоловік проживав сам, вдома в нього залишився зачиненим кіт. Тварина провела 6 діб закрита в приміщенні без харчів та води, і ледь не загинула. Чоловікові спочатку не дали змоги зателефонувати або хоча б передати ключі знайомим.

Господаря - мобілізувала ТЦК, а його кота тепер хочуть каструвати!

Натомість майор Лариса Козак сказала, що їй невідомі випадки, коли військовозобов'язаним забороняли передати ключі або поспілкуватися з близьким людьми, передає Lb.

Вона запевнила, що для вирішення побутових питань кожному військовозобов'язаному дають час. Але це передбачено для тих, хто прийшов до ТЦК без порушення. Такі військовозобов'язані мають два місяці.

"Для громадян, які доставлені порушниками, також можливості нема", – пояснила Козак.

Мобілізація "дідів"

Нагадаємо, що 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.

Нардеп Федір Веніславський згодом пояснив, що після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Натомість у Волинському ОТЦК заявили, що однаково братимуть "дідів", бо немає законодавчної заборони на їхню мобілізацію.

Лариса Козак з Київського ТЦК сьогодні сказала те ж саме – мобілізацію чоловіків, старших за 50 років, не зупинено, вона триває. Вона запевняє, що категорія громадян 50+ – це майбутні водії, логісти, тиловики.

За словами майора, вона не бачила особисто випадків відправлення громадян 50+ на "безпосередньо бойові посади".

Повістки заброньованим

Козак зазначила, що повістки генеруються і надсилаються через портал Укрпошта, з використанням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Вони надходять без визначення наявності відстрочки або наявності бронювання.

Тому навіть заброньованим особам можуть надходити повістки і її ігнорування повістки може призвести до адміністративної відповідальності.

Блокпости на в'їзді до Києва

У Лариси Козак поцікавилися, з чим пов'язана масова перевірка документів на в’їздах до Києва, що спричиняє значні затори, які іноді тривають годинами. Про це передає "Вечірній Київ".

Козак відповіла, що ТЦК не мають відношення до організації роботи блокпостів та перевірки документів у військовозобов’язаних.

За її словами, це питання належить до компетенції безпекових органів, зокрема поліції, СБУ та військових, які виконують завдання на блокпостах. Ухвалюють рішення щодо роботи блокпостів, зокрема й в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

"На блокпостах працюють не так працівники ТЦК та СП, як представники поліції, СБУ та військові", – сказала Козак.

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