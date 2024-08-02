Призов до бригад без участі ТЦК: у Третій штурмовій відреагували на ініціативу

У Третій штурмовій бригаді вважають вдалою ідею призову військовозобов'язаних без участі ТЦК.

Майор ЗСУ та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін назвав ідею про прямий призов військовозобов'язаних українців бригадами без участі ТЦК "вдалою і правильною".

Про це він написав у своєму Telegram.

"Поки що ідея (сподіваюсь, втілиться в конкретні рішення) про призов напряму бригадами, без ТЦК, — вдала та правильна, і може значно спростити набір та комунікацію", — написав Жорін.

За його словами, прямий призов скоротить час оформлення, усуне частину бюрократичних процесів та знизить рівень корупції в ТЦК. Крім того, вважає військовий, це дасть можливість людині "реально, а не декларативно, обрати підрозділ і спеціальність".

Жорін розповів, що бувають ситуації, коли людей, які хочуть приєднатися до певної бригади, відправляють в іншу. Він зізнався, що рекрутів неодноразово "крали" у його підрозділу, зазвичай це трапляється на етапі розподілу в навчальному центрі.

Майор ЗСУ також наголосив, що слід детально продумати, як здійснюватиметься ця процедура.

"Конкретно для нашої Третьої штурмової таке рішення було би ефективним, забезпечивши повний автономний цикл набору та підготовки бійців", — написав Жорін.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ ініціювали зміни, які надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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