"Призов має бути від 20 років": нардеп висловився про зниження мобілізаційного віку в Україні

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні має бути від 20 років.

Таку думку він висловив в ефірі проєкту "Говорить Великий Львів".

Він наголосив, що наразі щодо цього питання ведуться дискусії.

"У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину", – зазначив Костенко.

Нагадаємо, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але ці плани навряд чи вдасться втілити в життя.

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