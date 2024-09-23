Мобілізація обмежено придатних віком 18-25 років: нардеп повідомив важливу новину

Директива про заборону мобілізації чоловіків від 18 до 25 років вже надійшла до обласних та районних ТЦК, каже нардеп.

В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Призов можливий лише за письмовою згодою.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, мобілізацію обмежено придатних віком від 18 до 25 років зупинили. Призов можливий лише за письмовою згодою.

"В директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про непризов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК", — каже Гончаренко.

Мобілізація "обмежено придатних" до 25 років: що відомо про юридичну колізію

Нагадаємо, що в Україні не мобілізують чоловіків молодше 25 років, які не мають військового досвіду і мають статус "призовників". Проте з "обмежено придатними", які молодші за 25 років, вийшла колізія.

Чоловіки до 25 років, які не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому разі чоловіки до 25 років, які служили строкову або мали військову кафедру, або перебувають на військовому обліку як військовозобов'язані, а не призовники, також підлягали мобілізації.

Також статус військовозобов'язаного мають особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Отже щодо них до цього часу не діяла норма про "мобілізацію від 25 років".

Як приклад можна навести недавній інцидент на Закарпатті. В Ужгороді мобілізували 22-річного хлопця, хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації. У ТЦК зі свого боку пояснили, що оскільки хлопець перебуває на обліку не як призовник, а як військовозобов'язаний, то підлягає мобілізації.

Раніше Олексій Гончаренко повідомив, що чоловіки від 50 до 60 років, які наразі підлягають мобілізації, в подальшому можуть бути мобілізовані лише у разі розпорядження Генштабу.

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