Призов з-за кордону — буде чи ні: в Міноборони пояснили заяву Умєрова

У Міноборони України пояснили слова міністра Рустема Умєрова про те, що чоловіків, які перебувають за кордоном, нібито збираються призвати до лав ЗСУ.

Коментар начальника управління преси та інформації Міноборони Ілларіона Павлюка наводить видання "Бабель".

Так, міністр оборони України Рустем Умєров дав інтервʼю німецькому Bild. Видання, посилаючись на його слова, пише, що Міноборони планує призвати на військову службу з-за кордону чоловіків-українців віком 25—60 років. Їх "попросять" зʼявитися до призовних пунктів ЗСУ, інакше до них будуть "застосовані санкції".

Однак у Міноборони пояснили, що ця інформація не зовсім правдива. За словами Павлюка, Bild "змістив акцент" і подав слова міністра Умєрова не зовсім коректно.

"Міністр у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає", - пояснили у Міноборони.

Нагадаємо, 19 грудня під час щорічної пресконференції Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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