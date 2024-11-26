Призов за мобілізацією – це саме для немотивованих: заява речника Полтавського ТЦК

Істомін не погодився він зі звинуваченнями на адресу ТЦК у збільшенні випадків СЗЧ, оскільки до війська потрапляє багато немотивованих людей.

Для мотивованих людей в Україні існує військова служба за контрактом. А призов за мобілізацією – це саме для немотивованих. Повномасштабна війна триває понад 2,5 року, то чому ці люди досі не мотивовані?

Про це речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін заявив у інтерв’ю виданню "Телеграф".

Журналісти поцікавилися в Істоміна, чи погоджується він зі звинуваченнями на адресу ТЦК у збільшенні випадків самовільного залишення частини, оскільки до війська потрапляє багато немотивованих людей.

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"Я не можу з цим погодитись. Коли чую таке, у мене виникає кілька запитань. Повномасштабна війна триває понад два з половиною роки, то чому ці люди досі не мотивовані? Хто їх має мотивувати? ТЦК? Яким чином? А де взяти мотивованих у такому разі? Та й узагалі давно вже пора зрозуміти: для мотивованих існує військова служба за контрактом. А призов за мобілізацією це, в принципі, саме для немотивованих осіб", – висловився речник Полтавського ТЦК.

Він зазначив, що призов за мобілізацією – це обов'язкова військова служба. Потрапивши до війська таким чином, хтось отримує мотивацію, а хтось – ні.

"Але ж навіть ті, хто не стають мотивованими воїнами, не обов'язково йдуть у СЗЧ. На мою думку, це стається переважно тоді, коли воїн не знаходить спільної мови з командиром, коли він почувається зайвим у підрозділі", – сказав Істомін.

До слова, раніше керівниця медичної служби 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї бригади Аліна Михайлова заявила, що в Україні мають бути "бусифіковані" абсолютно всі.

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