Призов жінок: у Міноборони пояснили, у яких випадках їх можуть викликати до військкомату

Жінок на фронт відправляють тільки за їхньою згодою.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Україні до військкоматів викликають тільки військовозобов'язаних жінок, а на фронт їх відправляють лише за згодою.

Про це з посиланням на представницю Міноборони, повідомив "24 Канал".

За її словами, наразі в Росії проводять інформаційні операції, спрямовані на дискредитацію України. Зокрема, вони наразі у розганяють історію про мобілізацію жінок. "Хоч це вже стара історія", пояснила заступниця міністра.

Маляр наголошує, що навіть медиків, які перебувають на обов'язковому військовому обліку, направляють на передову тільки за згодою.

"Якщо жінці приходить повістка, то це для звірки даних. Адже є військовозобов'язані жінки. Навіть, коли все це ми пояснили, все одно пішли заголовки: "масово проводитимуть мобілізацію жінок - пояснення Міноборони". Повторюю, не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди", - запевнила Маляр.

Вона повідомила, що в Україні на передовій служить орієнтовно 5 тисяч жінок. Всі перебувають там за згодою, зауважила заступниця голови Міноборони.

"Навіть медиків, перебування яких на обов'язковому військовому обліку передбачено законом, направляють туди тільки за згодою", – розповіла Маляр.

Нагадаємо, в Україні воєнний стан та загальна мобілізація подовжені в Україні до 19 травня 2023 року. Військові та поліція виписують повістки на вулиці чоловікам від 18 до 60 років. Проте часто бувають випадки, коли повістку виписують не за місцем обліку й реєстрації.

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