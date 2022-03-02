Призові українській армії: Світоліна перерахує кошти на підтримку військових (відео)

Світоліна перемогла у турнірі суперницю з Росії.

Українська тенісистка Еліна Світоліна підтримає українських військових та перерахує їм призові гроші з турніру в Монтереї.

"Це дуже особливий турнір для мене. Всі призові гроші, які я тут зароблю, підуть українській армії", - заявила вона.

Про це вона повідомила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї.

Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру на підтримку української армії. Про це вона заявила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї. Світоліна не змогла стримати сльози. pic.twitter.com/OyionzGZZF — DW українською (@dw_ukrainian) March 2, 2022

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