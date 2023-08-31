Призовник через мобілізацію звернувся до Верховного суду: чим закінчилась справа

Переселенця з Слов`янськ Донецької області через ухилення від мобілізації в Івано-Франківську засудили до одного року позбавлення волі. Чоловік та його адвокат звернулись до Верховного суду, щоб скасувати вирок. Вони наполягали, що призовник не хотів уникнути мобілізації, а просив призначити йому альтернативну службу через релігійні переконання.

Про це йдеться у постанові Верховного суду, яка опублікована у Єдиному реєстрі судових рішень.

Чоловіка засудили до позбавлення волі через ухилення від мобілізації

За даними судової справи, Івано-Франківський міський суд визнав уродженця Донеччини винним за за ст. 336 КК України. Його засудили до 1 року позбавлення волі. Це рішення підтримав також апеляційний суд.

У матеріалах суду вказано, що чоловік 30 травня 2022 року переїхав зі Слов`янська Донецької області до Івано-Франківська, як внутрішньо переміщена особа. Його там визнали придатним до військової служби. 2 червня 2022 року він повинен був прибути до військкомату для проходження служби у ЗСУ, проте чоловік відмовився. Тоді йому вручили повістку на 6 червня 2022 року, проте він знову відмовився.

Тоді чоловіка засудили до позбавлення волі.

Як пояснив свої дії призовник

На засіданні Верхового суду призовник заявив, що він "сумлінно відмовився від військової служби та просив замінити йому його військовий обов`язок і військову службу за мобілізацією на альтернативну невійськову службу відповідно до положень ст. 35 ч. 4 Конституції України". Це він пояснив своїми релігійними переконаннями. Чоловік зазначив, що суди першої інстанції та апеляційний не врахували його прохання та не вивчили подробиць.

Це підтвердив й адвокат чоловіка.

Що вирішив Верховний суд

Верховний суд, вивчивши матеріали справи, вирішив, що суди обох інстанцій не врахували бажання чоловіка щодо альтернативної служби.

"У порушення вимог ст. 374 КПК України у вироку суду першої інстанції відсутнє обґрунтування висновку про те, що підсудний не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв`язку із своїми релігійними переконаннями. У вироку не наведено належного обґрунтування щодо вказаного питання з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження та позиції самого підсудного", - йдеться у матеріалах справи.

Верховний суд скасував вирок Івано-Франківського міського суду та Івано-Франківського апеляційного суду та призначив нове засідання у суді першої інстанції. Також засудженого звільнили з-під варти у залі суду.

Нагадаємо, у Полтавській області Зінківський районний суд виправдав ухилянта, який двічі отримував повістки, проте відмовлявся від служби під час мобілізації. Прикметно, що суддя Сергій Должко назвав укази президента Володимира Зеленського про мобілізацію "творами", а Міністерство оборони - "приватною компанією".

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