Призовник на Волині напав з ножем на працівника ТЦК, який повернувся з фронту після поранення: чим усе закінчилось

На Волині військовозобов'язаний напав з ножем на працівника ТЦК. Чоловік отримав поранення в живіт.

У Нововолинську Волинської області місцевий житель напав з ножем на співробітника Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомила пресофіцерка Волинського обласного ТЦК і СП Уляна Кравчук в ефірі "Радіо Свобода".

Так, два співробітники Другого відділу Володимир-Волинського ТЦК прийшли до будинку військовозобов’язаного чоловіка для уточнення причини його неприбуття до ТЦК після отримання повістки. На це місцевий житель відреагував різко — він із ножем напав на одного із працівників військкомату.

Військовослужбовець Олександр, який потрапив на роботу до ТЦК після поранення під час бойових дій, знову отримав поранення в живіт.

"Упродовж останніх днів військовослужбовці ТЦК провідали родина, побратими, колеги та небайдужі містяни, котрі переживають за стан здоров'я військового, який брав участь у бойових діях, дістав поранення на полі бою, а сьогодні проходить військову службу в ТЦК", — йдеться в повідомленні.

Нині військовий перебуває у лікарні та почав одужувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що менше половини від загальної кількості працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є учасниками бойових дій. Таке співвідношення складає 46,2%.

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