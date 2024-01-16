Призовник у військкоматі хвалив Путіна і заявив, що після мобілізації одразу зрадить Україну

У Сумській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який у приміщення ТЦК і СП хвалив Путіна та заявив, що якщо його мобілізують, він здасться до полону та видасть росіянам усі координати ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Білопільський районного суду Сумської області.

За даними суду, у червні 2023 року чоловік у приміщенні ТЦК під час професійно-психологічного відбору кандидата на проходження військової служби за мобілізацією хвалив Росію та Путіна.

Він заявив, що мовляв "ЗСУ обстрілюють цивільних та мародерять і "здали" Маріуполь, якому краще бути у складі Росії", життя у РФ він вважав "набагато кращим, ніж в Україні". Також підозрюваний сумував за Януковичем і вважає життя в окупації непоганим варіантом. Також він підтримав дії Путіна.

"Президент РФ Путін все робить правильно і я повністю погоджуюся з його діями, захопленням територій України та вбивством мирного населення України. Жити в складі Росії краще. Як приклад, Мелітополь, в якому після окупації люди стали жити краще, ніж за часів України", - заявив підозрюваний.

Крім того він заявив, що якщо його мобілізують - він одразу здасться до полону та здасть усі локації ЗСУ. Підозрюваний додав, що зробить це, оскільки його дядько служить в окупаційній армії.

Під час досудового розслідування підозрюваний провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 436-2 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну, як про це просила прокуратура.

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Черкасах депутат агітував за "перемогу Росії" і заявляв, що стане гауляйтером.

Читайте також: