Призовники мають у 17 років стати на облік, в іншому разі – штраф: законопроєкт

Міноборони пропонує змінити порядок постановки на військовий облік призовників і скасувати комісії з питань взяття на військовий облік.
Міністерство оборони України пропонує прибрати з законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Натомість призовник повинен буде сам стати на облік через "Резерв+" або в ТЦК.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на зареєстроваий у Верховній Раді законопроект уряду №12076.
Автори документа пропонують виключити з закону норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти щороку у строки та в порядку, встановлені Кабміном, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.
Натомість пропонується покласти подавання даних на самого призовника. Так, призовник зможе стати на військовий облік шляхом візиту до ТЦК або дистанційно через застосунок "Резерв+". В іншому разі він повинен буде все таки з’явитися до військкомату і сплатити штраф у розмірі від 17 тис. до 25,5 тис грн.
Так, у законопроєкті 12076 пропонується встановити, що щороку від 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:
- проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабміном;
- особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міноборони.
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Нагадаємо, норма, яка діє зараз, передбачає, що щороку протягом січня-березня на військовий облік беруться юнаки, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.
Поважні причини непроходження електронної ідентифікації (неуточнення своїх персональних даних) призовника:
- хвороба громадянина;
- перешкода стихійного характеру;
- проживання (перебування) під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України чи на території, де ведуться бойові дії;
- інші обставини, які позбавили можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнення даних засобами Електронного кабінету призовника або шляхом особистого візиту до ТЦК.
Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у вищевказаний період, беруться на облік тільки після особистого прибуття до ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, за умови досягнення 18-річного віку. Тобто, доведеться сплатити штраф.
Нагадаємо, у серпні стало відомо, що в Україні з різних реєстрів сформують перелік усіх громадян чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до реєстру "Оберіг", які підлягають постановці на військовий облік.
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