Призовники мають у 17 років стати на облік, в іншому разі – штраф: законопроєкт

Міноборони пропонує змінити порядок постановки на військовий облік призовників і скасувати комісії з питань взяття на військовий облік.

Міністерство оборони України пропонує прибрати з законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Натомість призовник повинен буде сам стати на облік через "Резерв+" або в ТЦК.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на зареєстроваий у Верховній Раді законопроект уряду №12076.

Автори документа пропонують виключити з закону норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти щороку у строки та в порядку, встановлені Кабміном, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

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Натомість пропонується покласти подавання даних на самого призовника. Так, призовник зможе стати на військовий облік шляхом візиту до ТЦК або дистанційно через застосунок "Резерв+". В іншому разі він повинен буде все таки з’явитися до військкомату і сплатити штраф у розмірі від 17 тис. до 25,5 тис грн.

Так, у законопроєкті 12076 пропонується встановити, що щороку від 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабміном;

особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міноборони.

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Нагадаємо, норма, яка діє зараз, передбачає, що щороку протягом січня-березня на військовий облік беруться юнаки, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.

Поважні причини непроходження електронної ідентифікації (неуточнення своїх персональних даних) призовника:

хвороба громадянина;

перешкода стихійного характеру;

проживання (перебування) під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України чи на території, де ведуться бойові дії;

інші обставини, які позбавили можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнення даних засобами Електронного кабінету призовника або шляхом особистого візиту до ТЦК.

Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у вищевказаний період, беруться на облік тільки після особистого прибуття до ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, за умови досягнення 18-річного віку. Тобто, доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що в Україні з різних реєстрів сформують перелік усіх громадян чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до реєстру "Оберіг", які підлягають постановці на військовий облік.

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