Призупинення фінансування від USAID: у Зеленського повідомили, як спробують повернути допомогу

За словами заступниці голови Офісу президента, там працюють над стабілізацією ситуації.

Призупинення фінансування від USAID на 90 днів потребуватиме проведення предметних консультацій з американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні.

Заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук повідомила про це 28 січня у Facebook.

Вона назвала призупинення фінансування проєктів гуманітарного реагування в Україні (USAID) "неочікуваною та неприємною новиною" як для влади, так і для громадського сектору.

"Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати. Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але, я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо", — додала вона.

За словами Верещук, найближчим часом розпочнуться предметні консультації з американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні.

"Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання", — сказала Верещук.

Нагадаємо, США призупинили майже всі програми міжнародної допомоги, зокрема й Україні. Такий наказ видав президент Дональд Трамп. Винятки зробили лише для військового фінансування Ізраїлю та Єгипту.

Читайте також: