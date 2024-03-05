"Призвали безхатька з ногами, що гнили": Асєєв відверто висловився про мобілізацію

На думку Асєєва, більшість новобранців, з якими він зіткнувся у навчальному центрі, була "відверто випадковими в армії людьми".

Журналіст і письменник, експолонений бойовиків так званої "ДНР", а тепер військовослужбовець Станіслав Асєєв відверто розповів про проблеми у навчальних центрах ЗСУ, особливо з особовим складом, яких направляють з ТЦК.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Якщо сказати метафорично, то в моєму випадку "учебка" виявилась вивернутим назовні 24 лютим 2022-го: падаючі епілептики, "мурчащіє" колишні зеки, СЗЧшники (декілька випадків залишення частин за перші два тижні) – і багато випадкових людей без жодного відношення до жодної бригади, які чекають на "покупців", – розповідає Асєєв.

На його думку, більшість новобранців була відверто випадковими в армії людьми: деякі з судимостями, важкими захворюваннями, без мотивації та освіти.

"В процесі навчання через напади, які з курсантами траплялися просто на вулиці, виявились декілька епілептиків, а вже у лікарні у двох новобранців знайшли гепатити при першому ж аналізі крові", – каже письменник.

Мобілізували безхатька

Асєєв розповів, що у навчальному центрі зустрів безхатька, якого мобілізували.

"На додачу до нас ще й привезли безхатька: у ТЦК йому запропонували "зиму в теплі", помили, купили у секондхенді якесь шмаття та закинули до нас в ліс. Єдине, про що військкоми забули згадати, – це його ноги, які буквально гнили та сочилися", – зазначає військовий.

За словами Асєєва, цього чоловіка вже наступного дня відвезли до лікарні, але звідки його повернули як цілком придатного.

Розріз по регіонах

В Асєєва склалося враження, що найчастіше мобілізовують людей "з глибинок регіонів", а не з обласних центрів.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв, що росіяни поширюють інформацію про те, що 119-та ОБрТрО в Чернігівській області нібито мобілізувала безхатьків.

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