Чому не потрібно викидати шкірку від цитрусових? / © Pexels

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В складі шкірки цитрусових можна виявити низку корисних елементів, тому її можна застосовувати для ароматизації приміщень. На цьому можливості цього продукту не закінчуються.

Використовуючи шкірку від цитрусових як основу, можна приготувати унікальний засіб для прибирання кухні. Він є повністю натуральним, а тому безпечним для здоров'я.

Та й готується такий засіб дуже просто. Потрібно взяти будь-яку скляну банку, покласти до неї шкірку від одного цитрусового фрукта, а потім залити по вінчик столовим оцтом.

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Далі закрийте банку кришкою і залиште її на два тижні, щоб засіб настоявся.

Тепер розчин, який ви отримали, потрібно відфільтрувати, перелити до пляшки з розпилювачем і можна використовувати його на кухні. Дехто також рекомендує додати до основного складу невелику кількість будь-якої ефірної олії та води. Але це не є обов'язковим — розчин і так буде добре очищати поверхню.

Такий засіб на основі шкірки від цитрусових можна використовувати для дезінфекції, а також чищення сантехніки.

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