Про домашнє насильство можна заявити онлайн: “гаряча лінія” працюватиме цілодобово

Про домашнє насильство можна заявити онлайн: “гаряча лінія” працюватиме цілодобово

На державному сайті можна також отримати безкоштовні та конфіденційні психологічні та юридичні консультації.

Від четверга, 9 грудня, постраждалі від домашнього зможуть в режимі онлайн мають можливість подати анонімну скаргу про правопорушення, сформувати інформацію для правоохоронних органів, а також відстежити чинний статус і хід розгляду звернення.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Офісу віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

На сайті, який працюватиме цілодобово, можна отримати ключову інформацію про проблеми домашнього насильства, зокрема щодо алгоритму протидії цьому явищу.

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На інтерактивній карті можна отримати інформацію про кількість звернень, якi були передані до органів виконавчої влади, та кількість наданих консультацій жертвам домашнього насильства.

На сайті гарячої лінії 15-47 будуть опрацьовувати та реєструвати звернення щодо торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству щодо дітей або про загрозу вчинення такого насильства. Також тут надаватимуть безкоштовні та конфіденційні інформаційні, психологічні та юридичні консультації.

Нагадаємо, суд у Полтаві виніс вирок 20-річному жителю Машівського району, який у травні цього року зґвалтував рідну сестру.

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