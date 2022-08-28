"Про ефективні бойові дії не може бути й мови": Арестович про черговий міф Кремля і війну взимку

За тверженням Росії, війна вигідна РФ, але невигідна Україні.

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом та адвокатам Марком Фейгіним, а потім закріпив сказане у своєму телеграм-каналі.

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"Звичайно, нам не вигідно взагалі продовження бойових дій на нашій території та перебування військ противника. День у день путінська армія зменшується і грабує українців. Але лякалки про те, що взимку ми всі змерзнемо від розбитої інфраструктури, а Захід припинить нам допомагати - міфи російської пропаганди. ЄС готовий до зими, нам передають сучасні системи ППО, які прикривають інфраструктуру. Якщо ми не викинемо армію РФ з нашої території до зими, найбільш постраждалою стороною буде саме ця армія", - вважає Арестович.

На його думку, російські солдати і офіцери в українських полях і посадках намагатимуться виживати від голоду і холоду, як було це на початку вторгнення.

"Про ефективні бойові дії й мови не може бути. Але й до зими на них ще чекають сюрпризи", - зауважив Арестович.

Нагадаємо, що на окупованих росіянами територіях все частіше стали відбуватися "нещасні випадки" із зрадниками України, які перейшли на бік РФ. 27 серпня окупованій Михайлівці на Запоріжжі знайшли повішеним колаборанта Андрія Рижкова, який з приходом російських загарбників став "начальником поліції".

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