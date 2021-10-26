Про масову вакцинацію не йдеться: у МОЗ пояснили, хто з дітей може претендувати на щеплення від COVID-19

Про масову вакцинацію не йдеться: у МОЗ пояснили, хто з дітей може претендувати на щеплення від COVID-19

Наразі МОЗ не фокусується на тому, щоб вакцинувати максимальну кількість дітей віком 12-17 років.

В Україні дозволили вакцинувати проти коронавірусу дітей віком від 12 років. Раніше такий дозволі був лише для тих, хто перебував у групі ризику, але, маючи достатню кількість вакцин, за зверненням або самої здорової дитини, або у присутності її батьків держава не забороняє імунізувати таких маленьких громадян.

Про це розповів керівник національної програми імунізації, завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ України Олександр Заїка у коментарі УНІАН.

Водночас, він наголосив, що не йдеться наразі про масову вакцинацію дітей, і МОЗ не фокусується зараз на тому, щоб щепити максимальну кількість дітей віком 12-17 років.

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"Тобто, якщо є звернення до лікаря або дитини, або у присутності батьків, лікар визначає необхідність щеплення саме цієї дитини. Наприклад, супутня патологія, про яку я говорив, або ж дитина виїжджає за кордон, і та країна, яка її приймає, потребує сертифікат або свідоцтво про вакцинацію. Або ж дитина повернулася з-за кордону, отримала перше щеплення, і їй потрібно через певний інтервал отримати друге щеплення. Тобто ми не забороняємо і дозволяємо вакцинувати таких дітей", - пояснив імунолог.

Він нагадав, що можливість вакцинації дітей виникла одразу, щойно Pfizer дозволив використовувати свою вакцину для дітей віком від 12 років. Заїка пояснив, що наразі дозволено застосовувати лише препарат від Pfizer, оскільки тільки від цієї компанії є офіційне відповідне підтвердження щодо змін в інструкції, у якій є дозвіл на щеплення дітей від 12 років.

"Це не означає, що ми не можемо використовувати інші вакцини, а це говорить про те, що дослідження серед інших вакцин ще триває, і, можливо, також вони будуть дозволяти використовувати ці вакцини серед підлітків", - додав фахівець.

Він наголосив, що хоч МОЗ і дозволило вакцинувати дітей від 12 років, фокус залишається на пріоритетні групи - віком 60+, хто не щепився, хто має супутні патології.

"В умовах обмеженої кількості вакцин ми дозволяли також дітям, але за певних умов, які мають чи патологію, чи критично потребують вакцинацію, чи мають супутні захворювання, і наслідки COVID можуть ускладнити перебіг цього захворювання. Ми цю опцію зараз зберігаємо, але, враховуючи, що ми маємо достатню кількість вакцин в Україні, ми продовжуємо фокусуватися на пріоритетних групах", - пояснив Заїка.

Нагадаємо, в Україні дозволили щеплення дітей від 12 років. Для цього у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують одну вакцину - Comirnaty компанії Pfizer/BioNTech.

Журналіст ТСН Яків Носков разом зі своєю донькою вже перевірив, як в Україні вакцинують проти коронавірусу дітей від 12 років.

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